Il principe Vladimir ha il cuore spezzato per la morte dell’amata moglie. Prima di lanciarsi nella battaglia si era rivolto a Dio chiedendo un’unica cosa, che proteggesse la sua Elisabetta. Ma Dio non l’ha ascoltato e lui lo rinnega, attirandosi in questo modo una maledizione che lo trasforma in un immortale vampiro assetato di sangue. Diventa Dracula che, da un misterioso passato, in Transilvania, ritroviamo verso la fine dell’Ottocento a Parigi e qui incontra una donna, Mina, che sembra il ritratto della sua bellissima moglie. Per Luc Besson la storia del vampiro narrata da Bram Stoker nel romanzo del 1897 è soprattutto una storia d’amore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Dracula di Besson: "Altro che orrore: il mio film celebra l’amore"