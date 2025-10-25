Il dottor Carrara | Covid diffuso e influenza in arrivo | è fondamentale vaccinarsi

In Lombardia e nel Lazio sono stati segnalati i primi casi di influenza stagionale. Tracciando il punto della situazione, secondo il bollettino Influnews della Regione Lombardia (relativo alla settimana dal 6 al 12 ottobre 2025), l’incidenza totale delle sindromi simil-influenzali è pari a 7.8 casi per 1000 assistiti, con un livello basale di intensità. L’incidenza è pari a 13.61000 nella fascia d’età 0-4 anni, 3.81000 nella fascia 5-14 anni, 9.21000 nella fascia d’età 15-64 anni e 5.41000 negli over-65enni. Di tutti i virus segnalati, quello maggiormente identificato è il Rhinovirus, pari al 30,8% dei casi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il dottor Carrara: “Covid diffuso e influenza in arrivo: è fondamentale vaccinarsi”

