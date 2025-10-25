L'unico riferimento al 52enne che ha ucciso Pamela Genini, il parroco della chiesa di Sant'Andrea Apostolo, a Strozza, lo fa prima della cerimonia, in un momento di preghiera con la mamma e i parenti della 29enne uccisa lo scorso 14 ottobre a coltellate in casa dal compagno, Gianluca Soncin, «per tutte le donne sfigurate dai flagelli dell'egoismo e della prepotenza di uomini capaci solo di possedere e incapaci di amare». La chiesa, nel punto più alto del paese della bergamasca in cui Pamela è cresciuta prima di trasferirsi a Milano, è affollatissima. C'è tutto il paese. Giuseppe, uno degli abitanti, scrive sul libro delle presenza che è venuto «per chiedere scusa a Pamela, perché non siamo stati in grado di proteggerle». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il dolore al funerale di Pamela: "Uomini capaci solo di possedere"