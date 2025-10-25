Il dolore al funerale di Pamela | Uomini capaci solo di possedere
L'unico riferimento al 52enne che ha ucciso Pamela Genini, il parroco della chiesa di Sant'Andrea Apostolo, a Strozza, lo fa prima della cerimonia, in un momento di preghiera con la mamma e i parenti della 29enne uccisa lo scorso 14 ottobre a coltellate in casa dal compagno, Gianluca Soncin, «per tutte le donne sfigurate dai flagelli dell'egoismo e della prepotenza di uomini capaci solo di possedere e incapaci di amare». La chiesa, nel punto più alto del paese della bergamasca in cui Pamela è cresciuta prima di trasferirsi a Milano, è affollatissima. C'è tutto il paese. Giuseppe, uno degli abitanti, scrive sul libro delle presenza che è venuto «per chiedere scusa a Pamela, perché non siamo stati in grado di proteggerle». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Non solo dolore: il funerale è anche un modo per celebrare ciò che è stato. Ascolta il nostro podcast e scopri perchè è importante. Vuoi rendere omaggio nel modo giusto? Contattaci. - facebook.com Vai su Facebook
Dolore e commozione al funerale del giovane ucciso a Palermo. Cattedrale stracolma per l'ultimo saluto a Paolo Taormina. Amici e conoscenti indossano la maglietta con la foto della vittima. #ANSA - X Vai su X
Il dolore al funerale di Pamela: "Uomini capaci solo di possedere" - L'amica: "Il codice rosso non è partito" L'unico riferimento al 52enne che ha ucciso Pamela Genini, il parroco della chiesa di Sant'Andrea Ap ... Segnala ilgiornale.it
Funerale di Pamela Genini: “Un raggio di sole sfigurato da egoismo e prepotenza” - Strozza, all’ingresso della bara bianca sormontata da rose e girasoli la colonna sonora del film L’ultimo dei Mohicani. msn.com scrive
L'ultimo saluto a Pamela Genini, il parroco: 'Uomini desiderosi solo di possedere' - È piena la chiesa parrocchiale di Strozza, paese della valle Imagna, nel Bergamasco, dove si celebrano i funerali di Pamela Genini, la donna di 29 anni uccisa a coltellate a Milano nella sua casa dall ... Secondo ansa.it