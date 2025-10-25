Il divo di Hollywood senza limiti | carriera glamour e il nuovo film Jay Kelly
( a skanews) – «Ho 64 anni, non sono ancora pronto a guardare indietro e riposarmi sugli allori. Mi piace guardare avanti e vedere cosa mi riserva il futuro, capisci». Un George Clooney senza rimpianti sul red carpet all’AFI film festival di Los Angeles di Jay Kelly, il nuovo film di Noah Baumbach in cui interpreta una stella del cinema che, ormai invecchiato, riflette sulla sua vita e la sua carriera. «Sono fortunato perché non sono infelice come lui e ho ottimi amici, persone che mi piacciono e a cui sono affezionato. Quindi non mi sento isolato come lui». Lo stile di George Clooney. guarda le foto Nel film il manager con cui condivide il tour promozionale in Italia e le riflessioni malinconiche è Adam Sandler. 🔗 Leggi su Iodonna.it
