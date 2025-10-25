Il disagio fa fatica a emergere | a Milano arriva lo psicologo nelle periferie per aiutare i giovani

La Lombardia è una regione all'avanguardia sul tema della salute mentale, come ha spiegato a Fanpage.it la consigliera regionale dell'ordine degli psicologi Cinzia Sacchelli. Agli investimenti pubblici della Regione e alla legge numero 1 del 2024 che anticipa eventuali leggi nazionali sullo psicologo di base, si è aggiunto il progetto PPP (Progetto di psicoanalisi nelle periferie)dell'associazione Jonas, che si pone l'obiettivo di dare sostegno alle classi sociali più indigenti. Sono intervenute a Fanpage.it Natascia Ranieri, presidente di Jonas Milano, e Irene Bertoni, coordinatrice delle reti periferiche dell'associazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it