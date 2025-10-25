il desiderio torna in scena con la rilettura di luigi siracusa

Arriva al Teatro Franco Parenti Un tram che si chiama desiderio, in una nuova produzione che riporta in primo piano la scrittura di Tennessee Williams, autore che è stato capace di trasformare il realismo americano in tragedia. La traduzione è di Paolo Bertinetti, mentre la regia, le scene e i costumi sono firmati da Luigi Siracusa. In scena Sara Bertelà, Stefano Annoni, Silvia Giulia Mendola e Pietro Micci. Le luci sono di Pasquale Mari, le musiche di Laurence Mazzoni. Lo spettacolo racconta le vicende di Blanche DuBois, ex insegnante di letteratura, che arriva a New Orleans dalla sorella Stella dopo aver perso la casa di famiglia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

