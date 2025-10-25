Il derby tra Usb e Cgil I primi hanno già proclamato lo sciopero Landini lo farà Incrocio di date e di idee

L’Usb si è mossa ancora una volta per tempo e ha messo in scacco di nuovo la potente Cgil. Con un blitz messo a segno nelle ultime ore il piccolo sindacato di base – che nei suoi ruoli diri. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il derby tra Usb e Cgil. I primi hanno già proclamato lo sciopero, Landini lo farà. Incrocio di date e di idee

