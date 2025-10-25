Il delitto di Garlasco C’è il giornalista Abbate sul palco del Manzoni

Sul palco del teatro Manzoni si parlerà del cold case più discusso al momento: l’omicidio di Chiara Poggi. E’ di livello il calendario di spettacoli e incontri di approfondimento promosso dall’associazione Meglio di Ieri. Sabato 8 novembre alle 21,15 ecco infatti la conferenza teatrale del giornalista Carmelo Abbate volto della trasmissione Quarto Grado su Rete 4 (e già ospite lo scorso anno sulla scomparsa di Roberta Ragusa). Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi venne trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco. Il principale sospettato fu fin da subito Alberto Stasi, fidanzato della vittima, inizialmente assolto in due gradi di giudizio e poi nel 2015 condannato in via definitiva a 16 anni per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

