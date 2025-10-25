Il delitto di Garlasco a cosa servono le misurazioni a cui è stato sottoposto Andrea Sempio

Garlasco (Pavia) – Gli hanno preso le misure di braccia, gambe e piedi. Hanno rilevato l’altezza e il peso. Dati che serviranno a riscrivere la dinamica dell’omicidio. Dopo le impronte digitali, le perquisizioni e gli interrogatori sull’ipotesi della corruzione al pm per ottenere l’archiviazione, Andrea Sempio torna a disposizione degli inquirenti. Questa volta l’indagato dell’ inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi, la mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco, si è presentato all’istituto di Medicina Legale di Milano, un padiglione di via Mangiagalli, su richiesta della Procura di Pavia e su indicazione della consulente dei pm, l’anatomopatologa Cristina Cattaneo, cui gli inquirenti hanno affidato l’incarico di rivedere i dati dell’autopsia e ragionare sulla dinamica dell’aggressione di 18 anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

