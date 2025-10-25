Il delitto di Garlasco a cosa servono le misurazioni a cui è stato sottoposto Andrea Sempio
Garlasco (Pavia) – Gli hanno preso le misure di braccia, gambe e piedi. Hanno rilevato l’altezza e il peso. Dati che serviranno a riscrivere la dinamica dell’omicidio. Dopo le impronte digitali, le perquisizioni e gli interrogatori sull’ipotesi della corruzione al pm per ottenere l’archiviazione, Andrea Sempio torna a disposizione degli inquirenti. Questa volta l’indagato dell’ inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi, la mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco, si è presentato all’istituto di Medicina Legale di Milano, un padiglione di via Mangiagalli, su richiesta della Procura di Pavia e su indicazione della consulente dei pm, l’anatomopatologa Cristina Cattaneo, cui gli inquirenti hanno affidato l’incarico di rivedere i dati dell’autopsia e ragionare sulla dinamica dell’aggressione di 18 anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Il delitto di #Garlasco: Andrea #Sempio è all'Istituto di Medicina Legale di #Milano per effettuare delle misurazioni antropometriche su richiesta della dottoressa Cattaneo che sta svolgendo nuovi accertamenti nell'ambito delle nuove indagini sull'omicidio di Ch - facebook.com Vai su Facebook
Alcuni abitanti di Garlasco, che non si conoscono tra loro, avrebbero dichiarato di aver visto intorno alle 9:30, il giorno del delitto, la zia di Chiara Poggi, la signora Cappa, nei pressi di via Pascoli, luogo dell’omicidio. Ma è possibile cercare la verità su un fatto - X Vai su X
Il delitto di Garlasco, a cosa servono le misurazioni a cui è stato sottoposto Andrea Sempio - La Procura di Pavia ha affidato a Cristina Cattaneo una nuova consulenza per rileggere la dinamica del delitto e i dati dell’autopsia. Scrive ilgiorno.it
Delitto di Garlasco, a cosa serve l’esame antropometrico su Sempio e cosa si potrebbe scoprire - Delitto di Garlasco, cosa sperano di scoprire gli inquirenti attraverso gli esami e le misurazioni antropometriche su Andrea Sempio. Riporta lanotiziagiornale.it
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio convocato a Milano da Cattaneo/ A cosa servono misurazioni antropometriche - Delitto di Garlasco, misurazioni antropometriche per Andrea Sempio: convocato a Milano dalla consulente Cattaneo, perché e a cosa servono ... Segnala ilsussidiario.net