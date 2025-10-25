Il cuore andava in fibrillazione e mi mancavano le forze ma i medici mi prendevano per matta Con i soldi del Pam Pam ho fatto laureare mio figlio ad Harvard | il ritorno di Cecilia Gayle

Con i suoi successi estivi Cecilia Gayle ha fatto battere i cuori degli amanti delle musiche latinoamericane ma, ironia del destino, per molti anni il suo cuore di tanto in tanto ha preso la rincorsa battendo all’impazzata causandole problemi non proprio irrilevanti. “ Ho avuto disturbi di salute ” spiega a Fanpage in occasione della pubblicazione del nuovo singolo “ Pasito Patras ”: “Solo l’anno scorso mi sono dovuta fare una piccola operazione al cuore, un’ablazione (intervento chirurgico per il trattamento delle aritmie cardiache, ndr ). È un disturbo che ho quasi da 40 anni, però è stato abbastanza difficile diagnosticarlo, anche perché sono episodi di aritmia che devono essere analizzati nel preciso momento in cui avvengono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

