Il crocifisso della cattedrale vola alla mostra Restituzioni a Roma | sarà esposto con altre 116 opere
C'è anche il crocifisso ligneo della cattedrale di Catania tra le 117 opere frutto di restauro provenienti da tutta Italia esposte alla mostra delle Restituzioni che sarà inaugurata a Palazzo delle Esposizioni a Roma, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. I reperti e le opere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Parrocchia della Cattedrale - Massa. Penguin Piano · Love Story - Indila. Domenica 19 ottobre il Santissimo Crocifisso è stato spostato per un importante intervento di restauro. Nel settembre del 2024 erano già stati effettuati lavori al sacello e miglioramenti nel - facebook.com Vai su Facebook
Crocifisso ligneo cattedrale Catania alla mostra Restituzioni - C'è anche il Crocifisso ligneo della Cattedrale di Catania tra le 117 opere frutto di restauro provenienti da tutta Italia esposte alla mostra delle Restituzioni che sarà inaugurata a Palazzo delle Es ... Lo riporta ansa.it