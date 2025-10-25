Il crocifisso della cattedrale vola alla mostra Restituzioni a Roma | sarà esposto con altre 116 opere

Cataniatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è anche il crocifisso ligneo della cattedrale di Catania tra le 117 opere frutto di restauro provenienti da tutta Italia esposte alla mostra delle Restituzioni che sarà inaugurata a Palazzo delle Esposizioni a Roma, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. I reperti e le opere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

