il cristo a matrioska ritrovato venga esposto in pubblico

di Giovanni Volponi Non solo i bronzi dorati: a Pergola c’è anche un altro gruppo scultoreo che rappresenta un unicum assoluto. Due statue di Cristo antiche, trovate una dentro l’altra, restaurate di recente e con un passato tutto da svelare. Le due opere gemelle, o per meglio dire “a matrioska“, attendono solo di essere esposte al pubblico che non ha mai potuto vederle: fino a prima del restauro infatti erano un tutt’uno, la più antica inglobata nella più recente. Recente si fa per dire: parliamo del Sei-Settecento; mentre la più antica potrebbe essere del Trecento o forse addirittura del Duecento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

