Il costo della guerra | Israele verso il 2026 si aspetta alto deficit e molte spese

La corsa a sviluppare un’ economia di guerra costa e impatta sulle finanze pubbliche. Figuriamoci quanto può costare quella tesa a trasformare un Paese in una “ Super Sparta “, come Benjamin Netanyahu ha detto a settembre circa la possibile evoluzione di Israele come economia autosufficiente, autarchica e solida. Se poi le due tendenze si sommano, le finanze dello Stato vanno inevitabilmente sotto stress. Questa è la storia dei budget pubblici di Israele dal 7 ottobre 2023 ad oggi: una storia di grandi spese, pur annacquate dai continui appoggi provenienti dagli Stati Uniti, e di una forte trasformazione economica. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il costo della guerra: Israele verso il 2026 si aspetta alto deficit e molte spese

