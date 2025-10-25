Il coraggio di prendere la parola e offrire il contributo che i riformisti possono dare, fondamentale e prezioso. Senza timori, senza remore, senza condizionamenti, senza diverse interpretazioni. Solo spirito costruttivo, con visione e azione, entrambe essenziali. Senza parlare di dinamiche di potere, ma solo cercando di trovare, insieme, prospettive e soluzioni. Di ritorno dall’incontro di Milano tra i riformisti del Partito Democratico (e non solo) di giovedì 24 ottobre, questo è il primo appunto che mi sento di condividere a caldo. Questo è quello che mi porto a casa. Poche parole che esprimono un sentimento, che è il mio grazie a chi ha pensato a questo momento, in cui ritrovarci e sentirci finalmente parte di una comunità che si esprime, non più isolati e silenti, persi in riflessioni e visioni che non trovano riscontro nella realtà di questo nostro tempo, tanto complesso ma incapace di offrire un orizzonte che vada oltre la stretta contingenza e le quotidiane sterili e sempre più radicali contrapposizioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Il coraggio di una voce, di responsabilità. Quella riformista che riparte da Milano