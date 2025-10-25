Il coraggio della tradizione

di Flaminia Pace L'elezione di Sanae Takaichi a primo ministro del Giappone segna una svolta silenziosa ma profonda. Un cambio di passo nella forma più giapponese possibile: senza proclami, ma con la forza di chi sa che la continuità può essere più rivoluzionaria della rottura. Takaichi arriva al potere dopo anni di lavoro ministeriale e dietro le quinte. È una politica di sostanza, cresciuta nell'alveo del Partito Liberal Democratico, il pilastro del conservatorismo nipponico. La sua leadership nasce dal merito e dalla pazienza, due parole che in Occidente abbiamo dimenticato. Nel suo linguaggio non c'è teatralità, c'è metodo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il coraggio della tradizione

