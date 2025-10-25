Il convegno all’ospedale di Cona Abusi su minori parola agli esperti | Ecco come riconoscere i segnali
Le aziende sanitarie ferraresi, in collaborazione con l’Università, hanno organizzato per oggi (al nuovo polo didattico dell’ospedale di Cona) un importante evento formativo dedicato alla tutela dei minori, dal titolo ‘Facing abuse. Saper riconoscere i segnali di maltrattamento fisico e abuso sessuale nell’infanzia’. L’obiettivo principale del progetto è favorire la diffusione delle conoscenze sui temi dell’abuso sessuale e del maltrattamento fisico durante l’età infantile e adolescenziale. Il tema affrontato è di grande attualità e di forte rilevanza sociale e sanitaria. I bambini e gli adolescenti che si trovano in situazioni familiari disfunzionali vedono spesso minacciati la loro incolumità e i loro diritti inalienabili proprio all’interno dell’ambiente domestico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
