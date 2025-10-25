Il consulente del Cremlino | Mosca risponderà duramente se oltre alle sanzioni darete i missili Tomahawk a Kiev
Da Mosca Alexey Maslov, accademico e consulente del Cremlino, avverte: l’offensiva contro il petrolio russo e la prospettiva di missili a lungo raggio in Ucraina spingono Mosca verso contromisure sproporzionate in Europa. Torna l’incubo nucleare. “Non è come per le linee rosse del passato, la risposta ci sarà, e dura”, concorda l’oppositore di Putin Vladislav Inozemtsev. “Prima di fornire armi del genere l’Occidente deve avere una strategia a lungo termine condivisa”. L'intervista a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
