Il Consiglio comunale di Grottazzolina ha approvato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, fra cui il secondo stralcio di finanziamento per il recupero del Teatro ‘Novelli’ e la modifica al regolamento per l’assegnazione degli appartamenti adibiti all’edilizia residenziale pubblica. Si è riunito mercoledì sera l’Assise di Grottazzolina, che ha votato diversi punti all’ordine del giorno fra cui una variante al Piano triennale delle opere pubbliche. I primi due punti sono stati votati all’unanimità, i restanti tre invece sono passati a maggioranza. "Fra gli argomenti di maggiore interesse c’era la variante al Piano delle opere pubbliche – commenta il sindaco Alberto Antognozzi – si tratta di un nuovo finanziamento da 380. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Consiglio comunale approva il secondo stralcio per il Novelli