Il Consiglio comunale approva il secondo stralcio per il Novelli

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Grottazzolina ha approvato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, fra cui il secondo stralcio di finanziamento per il recupero del Teatro ‘Novelli’ e la modifica al regolamento per l’assegnazione degli appartamenti adibiti all’edilizia residenziale pubblica. Si è riunito mercoledì sera l’Assise di Grottazzolina, che ha votato diversi punti all’ordine del giorno fra cui una variante al Piano triennale delle opere pubbliche. I primi due punti sono stati votati all’unanimità, i restanti tre invece sono passati a maggioranza. "Fra gli argomenti di maggiore interesse c’era la variante al Piano delle opere pubbliche – commenta il sindaco Alberto Antognozzi – si tratta di un nuovo finanziamento da 380. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il consiglio comunale approva il secondo stralcio per il novelli

© Ilrestodelcarlino.it - Il Consiglio comunale approva il secondo stralcio per il Novelli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

consiglio comunale approva secondoIl Consiglio comunale approva il secondo stralcio per il Novelli - Recupero dello storico teatro di Grottazzolina, arriva il via libera dall’assise: sbloccati altri 380mila euro di fondi ... Riporta ilrestodelcarlino.it

consiglio comunale approva secondoTaranto: il Consiglio Comunale approva mozione volta all’apertura dell’aeroporto di Grottaglie ai voli civili - Il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato all’unanimità la mozione con cui si chiede che l’aeroporto di Grottaglie “Marcello Arlotta” sia finalmente adibito anche a voli passeggeri, esprimendo cos ... Riporta pugliapress.org

consiglio comunale approva secondoProgettazione educativa zonale: il Consiglio comunale approva gestione associata - Il Consiglio comunale di Scarlino, in provincia di Grosseto, approva la gestione associata della progettazione educativa zonale ... Secondo grossetonotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Comunale Approva Secondo