Il Consiglio comunale approva il secondo stralcio per il Novelli
Il Consiglio comunale di Grottazzolina ha approvato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, fra cui il secondo stralcio di finanziamento per il recupero del Teatro ‘Novelli’ e la modifica al regolamento per l’assegnazione degli appartamenti adibiti all’edilizia residenziale pubblica. Si è riunito mercoledì sera l’Assise di Grottazzolina, che ha votato diversi punti all’ordine del giorno fra cui una variante al Piano triennale delle opere pubbliche. I primi due punti sono stati votati all’unanimità, i restanti tre invece sono passati a maggioranza. "Fra gli argomenti di maggiore interesse c’era la variante al Piano delle opere pubbliche – commenta il sindaco Alberto Antognozzi – si tratta di un nuovo finanziamento da 380. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
