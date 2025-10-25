Il comune che viete il velo islamico nei luoghi pubblici | è il primo in tutto il Paese

Lissone sarà il primo comune in Italia a vietare il burqa e il niqab. Lo ha stabilito il consiglio comunale del comune, che il 30 settembre ha approvato una mozione della Lega vietando l’accesso agli edifici comunali a chi si presenta con il velo islamico integrale.Per gli esponenti del carroccio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

? Giovedì 23 e venerdì 24 ottobre vengono disposte modifiche alla viabilità a San Pietro in Volta, al #LidodiVenezia. Un’ordinanza del Comune di Venezia vieta il traffico automobilistico dalle ore 8 alle ore 17 nel tratto di Strada comunale della Laguna co - facebook.com Vai su Facebook

“Vietare il velo integrale”, la proposta di Fdi contro il “fondamentalismo islamico” - Nuova proposta di Fratelli d'Italia per vietare il velo integrale in luoghi pubblici contro il "fondamentalismo islamico" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Velo integrale vietato nei luoghi pubblici: la proposta di FdI contro fondamentalismo islamico - La pdl presentata alla Camera prevede multe fino a 3 mila euro e si occuperà di regolamentare i finanziamenti alle moschee ... Lo riporta repubblica.it

Velo islamico, multa e daspo a chi lo mette e a chi impone di indossarlo: la mozione della Lega contro burqa e niqab - La Lega, anche a Venezia, dichiara guerra al velo: il gruppo consiliare comunale ha presentato ieri mattina una mozione per ... Da ilgazzettino.it