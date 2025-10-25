Il Como in trasferta a Parma si ferma sull 0 a 0

Quicomo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la storica vittoria ottenuta contro la Juventus al ‘Sinigaglia’, i Lariani cercheranno di ottenere la seconda vittoria consecutiva nel match che andrà in scena al ‘Tardini’ di Parma. La squadra di Cesc Fabregas, che torna in panchina dopo due giornate di squalifica, sfiderà il Parma di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

