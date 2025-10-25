Il Como in trasferta a Parma | l' ex Cutrone subito pericoloso

Quicomo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la storica vittoria ottenuta contro la Juventus al ‘Sinigaglia’, i Lariani cercheranno di ottenere la seconda vittoria consecutiva nel match che andrà in scena al ‘Tardini’ di Parma. La squadra di Cesc Fabregas, che torna in panchina dopo due giornate di squalifica, sfiderà il Parma di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

como trasferta parma exIl Como in trasferta a Parma: l'ex Cutrone subito pericoloso - Dopo la storica vittoria ottenuta contro la Juventus al ‘Sinigaglia’, i Lariani cercheranno di ottenere la seconda vittoria consecutiva nel match che andrà in scena al ‘Tardini’ di Parma. Come scrive quicomo.it

como trasferta parma exParmaComo, la sfida all’ex Cutrone: segui con noi gli aggiornamenti in diretta dallo stadio Tardini - 1): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Keita, Estevez, Ordonez; Bernabé, Cutrone; Pellegrino. Scrive ciaocomo.it

como trasferta parma exParma-Como alle 15, segui la diretta - I lariani, reduci dalla super vittoria sulla Juve, sono impegnati nella trasferta con la squadra di Cuesta, che conta molto sull'abilità del portiere Suzuki ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Como Trasferta Parma Ex