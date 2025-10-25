Il Como in trasferta a Parma | l' ex Cutrone subito pericoloso
Dopo la storica vittoria ottenuta contro la Juventus al ‘Sinigaglia’, i Lariani cercheranno di ottenere la seconda vittoria consecutiva nel match che andrà in scena al ‘Tardini’ di Parma. La squadra di Cesc Fabregas, che torna in panchina dopo due giornate di squalifica, sfiderà il Parma di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Approfondisci con queste news
Oggi il Como 1907 Primavera ha portato a sei il numero di partite consecutive senza sconfitte, grazie al pareggio per 0-0 in casa contro il Renate. L'attenzione ora si sposta ora sulla trasferta della prossima settimana contro la Primavera del Bologna, la prima p - facebook.com Vai su Facebook
La #Juventus in trasferta a #Como senza: - #Pinsoglio (infortunio muscolare) - #Cabal (muscolare) - #Bremer (menisco) - #Miretti (muscolare) - #Zhegrova (infiammazione zona pubica) - #Milik (nessuna informazione disponibile) - X Vai su X
Il Como in trasferta a Parma: l'ex Cutrone subito pericoloso - Dopo la storica vittoria ottenuta contro la Juventus al ‘Sinigaglia’, i Lariani cercheranno di ottenere la seconda vittoria consecutiva nel match che andrà in scena al ‘Tardini’ di Parma. Come scrive quicomo.it
Parma – Como, la sfida all’ex Cutrone: segui con noi gli aggiornamenti in diretta dallo stadio Tardini - 1): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Keita, Estevez, Ordonez; Bernabé, Cutrone; Pellegrino. Scrive ciaocomo.it
Parma-Como alle 15, segui la diretta - I lariani, reduci dalla super vittoria sulla Juve, sono impegnati nella trasferta con la squadra di Cuesta, che conta molto sull'abilità del portiere Suzuki ... Scrive rainews.it