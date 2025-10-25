Il cervo sbuca all' improvviso e si stampa contro l' auto sulla Statale
Un impatto improvviso, violentissimo, devastante, al punto tale da rendere impossibile per qualche istante capire che cosa sia successo: è ciò che si è vissuto all’alba di ieri, venerdì 24 ottobre, sulla Statale 12 a Rovereto, quando un cervo è sbucato dal lato della strada ed è andato a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
