Il cervello cinese del fentanyl e la fuga che ha sfidato tre Paesi

L’arresto di Zhi Dong Zhang, il principale produttore di fentanyl ricercato a livello mondiale, segna una delle operazioni antidroga più complesse degli ultimi anni, al crocevia tra Cina, Messico, Cuba e Stati Uniti. Il suo nome era già noto agli apparati di intelligence di mezzo mondo: mente logistica, intermediario tra i cartelli messicani e i laboratori chimici cinesi, e protagonista di una fuga spettacolare che ha messo in imbarazzo governi e magistrature. A luglio, Zhang è evaso dagli arresti domiciliari in Messico, dove attendeva l’estradizione negli Stati Uniti per traffico di stupefacenti e riciclaggio di denaro. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il cervello cinese del fentanyl e la fuga che ha sfidato tre Paesi

Altre letture consigliate

Suonare uno strumento mantiene giovane il cervello e frena il declino. (Ley Zhang - Accademia cinese delle scienze) https://amzn.eu/d/dC55zZP #maestroenzoromano #manuale #chitarra #mybook #milano #moda #monza #emotions Enzo Romano cantaut - facebook.com Vai su Facebook

Il cervello cinese del fentanyl e la fuga che ha sfidato tre Paesi - La rocambolesca cattura di Zhi Dong Zhang, il chimico cinese considerato l’architetto del traffico globale di fentanyl, svela le crepe tra giustizia messicana e diplomazia internazionale. panorama.it scrive

Il processo alla mafia cinese, si indaga sugli interpreti in fuga - Un’inchiesta sull’inchiesta: la procura di Prato vuole vederci chiaro sul perché il processo “China Truck” non riesca a partire. Si legge su ilmessaggero.it

Maxi processo con 55 imputati cinesi, interpreti in fuga e introvabili. E il conto è già milionario - Prato, 2 ottobre 2025 – “Il processo a carico di 55 cittadini cinesi, Chinatruck, ancora non è partito. Scrive lanazione.it