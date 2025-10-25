Il Centro Italiano Femminile in festa al San Gaetano | 80 anni di impegno per le donne
Ottant’anni di impegno, ascolto e presenza attiva nel tessuto sociale. Il Centro Italiano Femminile (CIF) celebra nel 2025 un traguardo importante, con un evento pubblico in programma domenica 26 ottobre al Centro culturale Altinate San Gaetano di Padova. La mattinata di venerdì 24 ottobre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
