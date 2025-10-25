L’unico treno al mondo con la livrea impreziosita dal rosso Maranello, in omaggio al Cavallino Rampante, è stato inaugurato grazie all’iniziativa di Trenitalia e del Museo Enzo Ferrari di Modena. Si tratta di un treno regionale Rock di ultima generazione dedicato alla nuova mostra ’Supercars’, aperta fino al 16 febbraio del 2026. Il treno, a doppio piano e con 600 posti a sedere, è stato personalizzato da Trenitalia Tper grazie all’impiego di una pellicola con una livrea esclusiva ispirata alle linee e ai colori delle supercars Ferrari, protagoniste della mostra. Ovvero, la mostra che racconta l’evoluzione delle vetture più iconiche del Cavallino Rampante, "veri e propri laboratori su ruote che hanno anticipato il futuro dell’auto in termini di design, prestazioni e innovazione tecnologica": un percorso tra modelli iconici come la GTO, la F40 e LaFerrari, che oggi trova un’estensione anche nel mondo del trasporto ferroviario che attraversa l’Emilia-Romagna, da Milano ad Ancona, toccando le principali città della Motor Valley, terra d’eccellenza per l’automotive mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Cavallino Rampante adesso sfreccia anche sui binari