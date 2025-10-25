Il caso Firenze agita il Pd Nardella ’avverte’ Fossi | Niente capri espiatori
C’è una classe dirigente in città attorno alla quale fare quadrato. Dario Nardella lo sa bene. D’altro canto il Pd Toscana ha chiesto spiegazioni su come mai per la prima volta i dem in città siano scesi tre punti sotto la soglia psicologica del 30%. In più la Piana alle regionali non ha eletto il consigliere, così Emiliano Fossi risponde con il delegato di via Forlanini da mandare in missione per sei mesi affinché comprenda le origini del flop. C’è maretta insomma nel Pd e a due giorni dalla direzione cittadina convocata dal segretario Ceccarelli, l’ex sindaco stringe intorno a lui un cordone sanitario fiutando il momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
