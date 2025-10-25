Il caso delle ecografie e altri esami impossibili da prenotare L’Ausl | Risolveremo i problemi primi posti liberi a gennaio 2026
“Ecografia alla spalla e visita ortopedica, non c'è posto in nessuna struttura e non è possibile prenotare. Nemmeno in provincia ci sono posti”. Era questo l'allarme lanciato mercoledì scorso da un cittadino che, nonostante un'impegnativa del medico di famiglia, non era riuscito a prenotare una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Komen Italia ci comunica che i posti per le ecografie, destinate alle donne sotto i 40 anni, sono terminati. Per le mammografie invece ci sono ancora molti posti e si informa che: - l'età delle donne deve essere compresa tra i 40 e i 49 anni e dopo i 74; - devono - facebook.com Vai su Facebook
Asl di Latina, visite specialistiche ed esami: ecco tutti quelli “impossibili” - La Asl di Latina ha appena pubblicato i dati del monitoraggio delle liste di attesa relativo al mese di agosto 2024. ilmessaggero.it scrive
Ecografie e Tac impossibili nelle Marche: saltate 247mila prestazioni. Diagnostica ambulatoriale al palo tra domande non soddisfatte e mobilità passiva - ANCONA Dalle risonanze magnetiche alle Tac, dalle ecografie alle endoscopie, fino alla medicina nucleare: riuscire a trovare uno slot libero è ormai diventata una corsa ad ostacoli. corriereadriatico.it scrive
L'odissea dell'assessore Pozzi e della moglie in dolce attesa: «Ecografie impossibili, costretti a ricorrere al privato» - PESARO «Nessun posto per le ecografie di cui avremmo diritto dal Servizio sanitario. Lo riporta corriereadriatico.it