Il caso delle ecografie e altri esami impossibili da prenotare L’Ausl | Risolveremo i problemi primi posti liberi a gennaio 2026

“Ecografia alla spalla e visita ortopedica, non c'è posto in nessuna struttura e non è possibile prenotare. Nemmeno in provincia ci sono posti”. Era questo l'allarme lanciato mercoledì scorso da un cittadino che, nonostante un'impegnativa del medico di famiglia, non era riuscito a prenotare una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it