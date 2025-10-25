Sta suscitando numerose perplessità tra residenti, attività commerciali e cittadini che frequentano il centro storico la recente decisione di ricollocare il capolinea degli autobus urbani davanti al Tribunale, un’area già particolarmente trafficata e sensibile sotto vari punti di vista. Fino a poco tempo fa, il capolinea era situato a Porta Romana, posizione ritenuta più adeguata sia per la viabilità sia per l’impatto sul tessuto urbano circostante. Con la riapertura di via Trieste, infatti, i mezzi pubblici terminano la corsa proprio di fronte al Palazzo di Giustizia, dove sostano per circa 10-15 minuti prima di ripartire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso al tribunale: "Capolinea autobus, qui ora è un disastro"