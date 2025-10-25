Il capo che decide tutto condanna la sua azienda | la delega è la più alta forma di leadership
Nelle piccole imprese italiane la parola “delega” fa ancora paura. Il controllo totale non è più un segno di forza ma un limite. Eppure, è proprio da lì che passa la crescita C’è una frase che ho sentito mille volte, detta con un misto di orgoglio e stanchezza: “Alla fine, qui se non decido io, non si muove niente”. È una frase che fotografa perfettamente l’anima di tante piccole e medie imprese italiane. Realtà dove il titolare è il motore, il cervello e spesso anche il pronto soccorso di ogni decisione. Dal fornitore da scegliere al cliente da accontentare, dal preventivo urgente alla sostituzione di un dipendente: tutto passa da lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Vince il Capo di Leuca dei giovani nell’andata del primo turno di Coppa Puglia (22,4 l’età media dei gialloblù in campo): a Melissano la decide il gol del 18enne Vincenzo De Nuzzo a metà ripresa. La sfida di ritorno è in programma per mercoledì 29 ottobr - facebook.com Vai su Facebook
Molestata dal capo, il Pm impugna la sentenza: «Condanna di 2 anni troppo lieve». Udienza fissata il 9 ottobre - Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a sette anni di reclusione, ma il collegio del tribunale di Treviso gli aveva inflitto una pena di 2 anni e 4 mesi, disponendo però una ... Come scrive ilgazzettino.it
La Cpi condanna capo miliziano sudanese per crimini di guerra - La Corte penale internazionale (Cpi) ha condannato un capo della famigerata milizia sudanese Janjaweed per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel Darfur. Come scrive ansa.it
Saviano sul processo a Bidognetti: “È solo un capo che si è fatto fregare. Non è una vittoria” - Ha gestito tutto per anni, ma la condanna gli si è ritorta contro. Riporta la7.it