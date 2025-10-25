Il capo algoritmo | l’intelligenza artificiale che gestisce il lavoro umano ma l’etica?
L’ intelligenza artificiale oggi decide chi serve davvero: meno stagisti, più contractor, più efficienza. Così le startup stanno diventando laboratori di intelligenza strategica più che luoghi di lavoro in carne e ossa. Per esempio, nel nuovo studio della società fintech Mercury su 1.500 imprenditori all’inizio del proprio percorso, più del 70 per cento degli intervistati ha confermato che sta aumentando la spesa per l’IA e l’ automazione. Forse non c’è da stupirsi, visto che l’83 per cento di coloro che utilizzano l’intelligenza artificiale ha dichiarato che ha un ritorno sull’investimento in qualche modo o significativamente più alto rispetto alle alternative più tradizionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
