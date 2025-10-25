Il caos recita | il Teatro come origine della creazione
“Lo stato naturale dei corpi celesti è il moto” scriveva Isaac Newton. Per i greci, kòsmos significa ordine e armonia, anche bellezza. Era contrapposto al chaos che per Platone è la materia informe che attende di essere organizzata dal Demiurgo per formare il kòsmos. “In ogni chaos c’è un cosmo, in ogni disordine un ordine . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ultima recita di Francesca da Rimini questa sera al Teatro Regio di Torino, ultima chance di godere di questa musica grandiosa dal vivo! “Andrea Battistoni alla sua prima da direttore musicale mostra tutto l’impegno per l’importante occasione. La sua è una co - facebook.com Vai su Facebook
"Buongiorno Francesco. Sarà vero o sarà tutto una recita? Chissà. Se è vero c’è da preoccuparsi". In ogni caso l'aumento dei parcheggiatori abusivi sulle nostre strade e la loro violenza e prepotenza sono un dato di fatto preoccupante. - X Vai su X
“Caos. O della disobbedienza delle voci”, Pirandello riletto al teatro Vittorio Emanuele - Da venerdì 24 ottobre al Teatro Vittorio Emanuele (in scena per quattro repliche consecutive) debutta in prima nazionale lo spettacolo “CAOS. Da letteraemme.it