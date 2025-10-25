Il caos recita | il Teatro come origine della creazione

Lidentita.it | 25 ott 2025

“Lo stato naturale dei corpi celesti è il moto” scriveva Isaac Newton. Per i greci, kòsmos significa ordine e armonia, anche bellezza. Era contrapposto al chaos che per Platone è la materia informe che attende di essere organizzata dal Demiurgo per formare il kòsmos. “In ogni chaos c’è un cosmo, in ogni disordine un ordine . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

il caos recita il teatro come origine della creazione

