Il Canto del Giglio | quando il simbolo cittadino diventa segno si resilienza
Firenze, 25 ottobre 2025 - È Sabrina Merenda l’autrice de “Il Canto del Giglio”, che sarà presentato giovedì 31 ottobre alle 17,15 nella Sala delle Quattro Stagioni di Palazzo Medici Riccardi. L’incontro, realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Anima Firenze 2030, prevede l’accesso gratuito con prenotazione obbligatoria entro il 28 ottobre. Il volume nasce a Firenze e attraversa il tempo dal Trecento a oggi. Il giglio, simbolo cittadino, diventa nel racconto il segno di una resilienza che mette in relazione vicende personali e memoria collettiva, con un’attenzione costante al legame con la propria terra, alla famiglia e alle radici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
