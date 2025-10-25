Le cifre fornite dall’Istat in questi giorni sulla caduta del tasso di natalità in Italia non sono inaspettate. Da anni l’ex-presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, ricercatori quali Nando Pagnoncelli, il Centro di ricerca “Neodemos” e altri documentano la continua diminuzione delle nascite. Nel 2024 le nascite sono state 369.944, quasi 10mila in meno rispetto al 2023. Nel 2025 sono state 13 mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. Il numero medio di figli per donna raggiunge il minimo storico: nel 2024 si attesta all’1,18, in flessione asull’1.20 del sul 2023. La fecondità scende a 1,13. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Il calo delle nascite non si affronta soltanto con politiche demografiche