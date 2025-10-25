Il cabaret della Milano che fu | Mauro Di Francesco Enzo Jannacci Beppe Viola e gli altri

Milano, 25 ottobre 2025 - Una comicità spontanea, non preparata. In teoria. Perché Mauro Di Francesco, attore milanese morto oggi ad Arezzo all’età di 74 anni dopo diversi problemi di salute, era molto preparato. Un attore vero. Un attore che, come i colleghi e amici della “scuola milanese” Teo Teocoli, Jerry Calà, Diego Abatantuono, Massimo Boldi e Renato Pozzetto, si sono formati e hanno studiato per far ridere. Un caratterista. Un cabarettista. Un attore a tutto tondo. Che amava anche il teatro. Mamma sarta e papà organizzatore teatrale: non sarebbe stato possibile altrimenti. Mauro Di Francesco ha letteralmente respirato i dietro le quinte dei teatri milanesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il cabaret della Milano che fu: Mauro Di Francesco, Enzo Jannacci, Beppe Viola e gli altri

