Il buco nero del governo è il conservatorismo trasformato in muro contro innovazione e concorrenza
La manovra del governo Meloni è stata elogiata per ragioni giuste, ovvero. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
La tua casella email è un buco nero? L’IA ti restituisce 10 ore a settimana https://requadro.com/la-tua-casella-email-e-un-buco-nero-lia-ti-restituisce-10-ore-a-settimana/… via @Requadro2 - X Vai su X
? Gigi Riva, editorialista di Domani e scrittore, spiega la carestia a Gaza. ? L’Indice Globale della Fame 2025 dimostra come la Striscia sia diventato il buco nero della fame, o come dichiara Riva, il buco nero del Mondo. Scopri di più sul GHI 2025 e su c - facebook.com Vai su Facebook
Il buco nero del governo è il conservatorismo trasformato in muro contro innovazione e concorrenza - Stanziato appena un milione sull'intelligenza artificiale, l'Italia non fa ... Da ilfoglio.it
La sanità come buco nero della macchina pubblica e del governo: servono idee, non è solo una questione di soldi - C’è una verità scomoda che attraversa tutte le legislature, tutti i partiti e tutti i piani straordinari di investimento, dal Pnrr ai fondi strutturali europei: la sanità italiana continua a essere il ... Riporta ilfoglio.it
Crozza - De Luca predice il "Buco nero" in cui cadrà la Campania senza il suo governo - In chiusura di stagione di Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza veste i panni di Vincenzo De Luca: “Sono il salvatore, senza il mio governo la Campania sprofonda in un buco nero”. Secondo affaritaliani.it