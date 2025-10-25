Il Brescia vuole sentire aria di casa Diana | Cogliamo l’occasione

L’Union Brescia cerca oggi al Rigamonti quella vittoria che in casa manca dal 21 settembre, 2-0 alla Giana in un derby regionale come quello di oggi contro l’ AlbinoLeffe (ore 14.30). Da allora la formazione biancazzurra ha inanellato prima tre pareggi e poi due vittorie, diventando la principale rivale del Vicenza capolista. La nota dominante di questa vigilia in casa bresciana è legata alle condizioni di un elemento importante come Davide Di Molfetta. Aimo Diana non gira intorno alla questione e ammette: "Cercheremo di recuperarlo sino all’ultimo. Ha avuto qualche problemino, ma speriamo di poterlo avere, gli unici assenti sono Guglielmotti e Pilati". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

