Il Brescia ribalta l’AlbinoLeffe Si ferma l' Arezzo ko la Juve Next Gen Dilaga l' Atalanta U23

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel gruppo A vincono Brescia e Lecco, accorciando la classifica in vista del match del Vicenza a Trento. In mezzo si interrompe la striscia della capolista del girone B sul campo della Ternana. A Sud, goleada dei bergamaschi e segnali di ripresa da Cavese e Siracusa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

