Nel gruppo A vincono Brescia e Lecco, accorciando la classifica in vista del match del Vicenza a Trento. In mezzo si interrompe la striscia della capolista del girone B sul campo della Ternana. A Sud, goleada dei bergamaschi e segnali di ripresa da Cavese e Siracusa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Brescia ribalta l’AlbinoLeffe. Si ferma l'Arezzo, ko la Juve Next Gen. Dilaga l'Atalanta U23