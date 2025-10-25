Il bocciodromo dimenticato | Le parole bellezza e sicurezza qui sono solo un triste ricordo

Là dove c’era decoro, sicurezza e convivialità adesso regna l’abbandono, il degrado l’insicurezza. A tanto ha portato, da quando gli anziani del Circolo Pineta di Levante hanno dovuto lasciare il loro ‘buen retiro’, la degradata situazione del Bocciodromo della Pineta di Levante. Persa nei rivoli della burocrazia ed appesa a un cambio di destinazione d’uso, la bella realtà del Bocciodromo ha cambiato forma divenendo un luogo da evitare se si tiene alla propria incolumità. Una casetta di legno infestata dalle erbacce, siringhe dovunque, così come bottiglie di vetro. Il box in lamiera addirittura arso dalle fiamme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

