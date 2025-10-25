il boato e le fiamme italia incendio nella notte nel famosissimo locale

Un boato, poi il silenzio. Nel cuore della notte, intorno alle tre, il quartiere residenziale di Casal Palocco si è risvegliato con l’odore acre di fumo e un bagliore nel buio: a bruciare era il Fred 246, noto locale della movida della zona, situato lungo la via principale che collega l’area al litorale. Le fiamme si sono propagate rapidamente, divorando la veranda esterna e parte della struttura, mentre una colonna di fumo si alzava visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con più squadre, impegnate per ore a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area. Numerosi residenti sono scesi in strada, allarmati dall’odore e dal chiarore, ma senza sentire esplosioni né rumori anomali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

