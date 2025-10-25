Il batterista si sente male Marco Masini interrompe il concerto Poi la rassicurazione | Sta bene
Firenze, 25 ottobre 2025 – Attimi di preoccupazione al Mandela Forum di Firenze durante il concerto di Marco Masini. Il batterista Massimiliano Agati ha accusato un malore, costringendo l’artista e la band a interrompere momentaneamente l’esibizione. A tranquillizzare subito il pubblico è stato lo stesso Masini, che dal palco ha spiegato quanto accaduto: “Massimiliano Agati, che sarebbe stato il prossimo a essere presentato, ha avuto un attacco di tachicardia, ma sta bene – ha annunciato il cantante –. Un cardiologo lo ha visitato e ci ha rassicurato sulle sue condizioni”. Visibilmente emozionato, Masini ha condiviso con il pubblico presente il suo stato d’animo, spiegando come l’imprevisto lo abbia colpito “prima di tutto per l’amico, poi per il musicista, e poi ovviamente per il concerto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
