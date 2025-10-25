Il bando Bici in Comune Caspoggio monta in sella
Sicurezza e funzionalità per incentivare la mobilità dolce, in un'ottica di valorizzazione del territorio, con l'obiettivo di creare un hub cicloturistico moderno, green e accogliente per tutti. Con il progetto "L'Abc - Inclusione e sostenibilità a pedali", finanziato nell'ambito dell'avviso pubblico "Bici in Comune", Caspoggio intende sviluppare cicloturismo, mobilità sostenibile e coesione sociale in Valmalenco e favorire uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente. "Bici in Comune" è un'iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo sport, per il tramite di Sport e salute e di Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani).
