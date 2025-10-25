Ikigai Social Hub le opportunità Finanziamenti a fondo perduto
Presentata la nuova edizione di Ikigai Social Hub, il programma dedicato a chi vuole sviluppare progetti sociali capaci di generare valore per le comunità. Associazioni, cooperative, imprese sociali e gruppi informali – ha spiegato Luca Seghedoni, responsabile IKIGAI – avranno la possibilità di accedere ad un contributo a fondo perduto di 6.000 euro e un percorso di accompagnamento di oltre 50 ore, che comprende workshop, mentorship e affiancamento personalizzato per rafforzare il modello di impresa sociale e avviare concretamente le attività. I soldi sono stati messi a disposizione dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
