Spesso i meccanismi del cinema di genere, anche in film che non sono espressamente tali, vengono usati per raccontare il mondo in cui viviamo e la nostra umanità. È ciò che li rende longevi. Spesso, le paure che affrontiamo e i mostri che le rappresentano sono metafore chiare di ciò che ci circonda. Negli ultimi anni però, queste metafore si sono fatte un po’ troppo esplicite e invadenti – come sottolinea anche un articolo divenuto celebre – tanto da togliere il gusto della comprensione e appesantire lo spettacolo. Pensiamo soprattutto a Good Boy, l’horror dal punto di vista del cane presentato ad Alice nella Città, che subordina paura e orrore per parlare del cancro e di come lo vive il suo padrone. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - If I Had Legs, I’d Kick You: horror, metafore e spiegazioni comprese nel prezzo