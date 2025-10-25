Ieri in Campania | scossa di terremoto VIDEO avvertita in quasi tutta la regione Pullman a fuoco nel Sannio

Anteprima24.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 24 ottobre 2025.  Avellino – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia  con epicentro nel comune di Grottolella, in provincia di Avellino. L’evento — avvenuto nel primo pomeriggio e avvertito in buona parte della Campania, fino a Napoli e Salerno — ha fatto uscire in strada molte persone spaventate. Nel video allegato la scossa è stata perfettamente “immortalata” dalla webcam operativa a Summonte dell’Osservatorio MVOBSV, dal quale si evince che la scossa ha avuto una durata di circa 20 secondi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

