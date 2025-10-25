Idrosadenite suppurativa | cos’è l’acne inversa e come curarla

Convivere bene con il proprio corpo è il desiderio di tutti. A maggior ragione di coloro che hanno l’idrosadenite suppurativa, una malattia infiammatoria cronica della pelle, denominata “acne inversa”, poiché condivide con l’acne i noduli, gli ascessi, le cicatrici, ma che va oltre perché è più grave e debilitante sia per il fisico e sia per la mente. Diagnosticata in ritardo nella maggioranza dei casi, colpisce circa 60 mila persone nella nostra Regione, tra cui molti giovani, portando con sé un pesante carico psicologico che compromette la loro vita personale, sociale e lavorativa. Una malattia complessa, favorita da una predisposizione genetica e aggravata da diversi fattori scatenanti, come il fumo, l’obesità e un’alimentazione sbilanciata, che oggi può essere curata con farmaci innovativi, tra cui secukinumab, un anticorpo monoclonale capace di bloccare l’interleuchina 17A, che riveste un ruolo centrale nel causare l’idrosadenite suppurativa e che ha appena ottenuto la rimborsabilità dal Servizio Sanitario Nazionale per questa indicazione terapeutica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche questi approfondimenti

Cos’è l’idrosadenite suppurativa? Hai mai sentito parlare dell’idrosadenite suppurativa (HS), chiamata anche “acne inversa”? È una condizione infiammatoria cronica della pelle, non contagiosa, che colpisce zone delicate come ascelle e inguine. Si manifesta - facebook.com Vai su Facebook

Idrosadenite suppurativa: cos’è, sintomi, cura - Più spesso chiamata solo idrosadenite, l’idrosadenite suppurativa è un’infiammazione cronica del follicolo pilifero con caratteristiche simili a quelle dell’acne, descritta per la prima volta da ... dilei.it scrive

Trieste. L’11 maggio giornata di sensibilizzazione sull’idrosadenite suppurativa - La malattia si manifesta con la formazione di cisti, noduli, ascessi e lesioni dolorose nelle aree inguinale, ascellare, perianale, dei glutei e sotto il seno e, meno frequentemente, sul cuoio ... quotidianosanita.it scrive

Idrosadenite suppurativa: perché è invalidante e le tutele riconosciute - C’è una malattia della pelle che, pur colpendo migliaia di persone, resta ancora poco conosciuta e sottovalutata: è l'idrosadenite suppurativa (HS), una patologia infiammatoria cronica che compromette ... Secondo gazzetta.it