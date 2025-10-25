Ibis in via di estinzione Ne abbatte due ma viene scoperto Ora rischia il carcere
Abbatte due uccelli di una specie protetta e viene denunciato. Il fatto, scoperto grazie ad un’attenta e meticolosa indagine condotta dai Carabinieri forestali delle province di Sondrio e Lecco, è successo a Dubino ed è venuto a galla solo nella giornata di ieri. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sondrio, è partita tempo fa e ha portato gli inquirenti ad appurare la verità al termine di perquisizioni nei confronti del soggetto che, secondo le indagini, avrebbe ucciso due esemplari di Ibis Eremita, uccello pelecaniforme della famiglia dei Treschiornitidi, specie protetta perché in pericolo di estinzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
