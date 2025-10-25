Abbatte due uccelli di una specie protetta e viene denunciato. Il fatto, scoperto grazie ad un’attenta e meticolosa indagine condotta dai Carabinieri forestali delle province di Sondrio e Lecco, è successo a Dubino ed è venuto a galla solo nella giornata di ieri. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sondrio, è partita tempo fa e ha portato gli inquirenti ad appurare la verità al termine di perquisizioni nei confronti del soggetto che, secondo le indagini, avrebbe ucciso due esemplari di Ibis Eremita, uccello pelecaniforme della famiglia dei Treschiornitidi, specie protetta perché in pericolo di estinzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ibis in via di estinzione. Ne abbatte due ma viene scoperto . Ora rischia il carcere