I turisti stranieri continuano a rubare pezzi agli Scavi di Pompei E puntualmente vengono denunciati
Ennesimo caso di furto di reperti dagli Scavi Archeologici di Pompei. Stavolta è un turista americano a intascarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Turisti stranieri ngoppa Montevergine Complimenti a chi si 'ngegna pà terra soa #irpinia - facebook.com Vai su Facebook
Cresce l’apprezzamento per il #compartovitivinicolo tra i #turisti del #Belpaese, italiani e stranieri. Sono i vigneti del #Trentodoc la “Destinazione con la migliore #offertaenogastronomica” per gli “Oscar” del #turismo by @DataAppeal - X Vai su X
I turisti stranieri continuano a rubare pezzi agli Scavi di Pompei. E puntualmente vengono denunciati - Ennesimo caso di furto di reperti dagli Scavi Archeologici di Pompei. Segnala fanpage.it