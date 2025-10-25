I Tre Grandi di Spagna in mostra | Picasso Mirò e Dalì alla Fabbrica del Vapore

Milano, 25 ottobre 2025 – Oltre 200 opere che raccontano tre personalità uniche, un'eredità comune che ha segnato in modo indelebile l'arte moderna. "I Tre Grandi di Spagna: tre visioni, un'eredità. Pablo Picasso, Joan Mirò e Salvador Dalì", è ospitata alla Fabbrica del Vapore di Milano. La mostra sarà visitabile dal pubblico già da oggi, sabato 25 ottobre, fino al 25 gennaio 2026 e aprirà ufficialmente, nella sua interezza, il primo novembre all'arrivo dell'opera "Bacchanale" di Dalì. Per questo gli organizzatori offrono grande flessibilità a chi ha acquistato i biglietti tra oggi e il primo novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

