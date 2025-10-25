I suggerimenti per creare la giusta atmosfera e prepararla all' arrivo della stagione fredda

I n casa l’alta stagione inizia a fine ottobre, con il passaggio obbligato all’ora solare. Nella gara tra dentro e fuori vince stare dentro, dove la temperatura è una variabile che si può controllare e se fa buio alle quattro basta accendere la luce. Al rientro dal lavoro, o nel fine settimana, si avvera quello che gli scandinavi chiamano hygge: riscopriamo il piacere delle piccole cose, l’intimità, il maglione pesante, la voglia di sentirci protetti. La poltrona può essere una promessa di felicità e un plaid sulle ginocchia il punto più alto della giornata. Quando la casa torna a essere il nostro mondo, è il momento di creare la giusta atmosfera. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I suggerimenti per creare la giusta atmosfera e prepararla all'arrivo della stagione fredda

