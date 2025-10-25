I sette poliziotti che avrebbero inventato inseguimenti e falsificati i verbali per fare bella figura

Sette agenti della questura di Milano, perlopiù in servizio alle Volanti, sono indagati per falso in atto pubblico e perquisizione arbitraria. Secondo la procura, avrebbero inventato inseguimenti, perquisizioni e arresti per ottenere visibilità ed elogi professionali, stando alle indagini dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Milano, verbali falsi e inseguimenti inventati: indagati sette poliziotti. I loro arresti «da film» per fare carriera - X Vai su X

Sette persone sono state arrestate per detenzione e spaccio di stupefacenti in diverse operazioni tra Bari e Milano. I poliziotti hanno anche sequestrato un ingente quantitativo di droga, tra cui cocaina, eroina e hashish. Per saperne di più leggi l'articolo ht - facebook.com Vai su Facebook

Inseguimenti e arresti in flagranza, ma era tutto inventato per fare carriera: indagati sette poliziotti a Milano - Sette agenti della Questura di Milano, tutti in servizio alle volanti, sono finiti sotto inchiesta per falso in atto pubblico e perquisizione arbitraria ... fanpage.it scrive

I sette poliziotti che avrebbero inventato inseguimenti e falsificati i verbali per fare bella figura - Sette agenti della questura di Milano, perlopiù in servizio alle Volanti, sono indagati per falso in atto pubblico e perquisizione arbitraria. Scrive milanotoday.it

Poliziotti indagati, dai verbali falsi agli arresti e inseguimenti «costruiti» per fare carriera a Milano - Avrebbero inventato inseguimenti, perquisizioni e arresti per guadagnare visibilità e ottenere elogi professionali. msn.com scrive